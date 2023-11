Umbra Anei Pauker și a Monicăi Iacob-Ritzi bântuie Tineretul și Familia De la numirea Nataliei Intotero la șefia Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, se repeta zilnic secvențe din „Imblanzirea scorpiei” a lui Wiliam Shakespeare. Astfel, zi de zi, Natalia Intotero joaca rolul Caterinei, femeia vulcanica și rea de gura, insa, deocamdata nu a aparut inca in minister și un Petruccio ca o mai linișteasca. Tot timpul țipa și urla prin minister din orice și din nimic. Dar, cel mai mult ii place sa faca ședințe, unde vrea doar pe ea sa se auda. Cine nu este de acord cu aberațiile și elucrubrațiile ei este fie prea batran și trebuie sa plece din minister,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In goana disperata dupa imagine, Gabriela Firea nu știe ce sa mai inventeze ca sa fie in prim planul televiziunilor, fapt pentru care, recent, a recurs la procedeul numit „ciorba reincalzita” și a relansat cu fast o carte pe care a lansat-o acum 20 de ani. Cele trei carți de mare „succes” ale Gabrielei…

- Chiar in ziua in care și-a reluat funcțiile din PSD, Gabriel Firea a anunțat ca va acționa in justiție postul de televiziune Romania TV. Invitata in trecut la emisiuni ale postului , RTV devine indezirabil, fostul ministru al Familiei acuzand de „linșaj mediatic”. Firea și-a reluat luni funcția de…

- "Știrile” prezentate de Romania Tv, prin alaturarea numelui meu și al soțului meu de subiectul extrem de grav al dosarelor sociale false din Județul Ilfov, arata o lipsa crasa de deontologie profesionala, de informații elementare ale meseriei, ori o manipulare de proporții. Și asemenea fabricație nu…

- Consiliul Politic National al PSD a luat act, luni, de faptul ca autosuspendarea Gabrielei Firea din functiile de conducere din partid a expirat. Potrivit unor surse din partid, membrii CPN, reuniti luni in sedinta la sediul central al partidului, au constatat ca autosuspendarea Gabrielei Firea, care…

- Consiliul Politic National al PSD a luat act, luni, de faptul ca autosuspendarea Gabrielei Firea din functiile de conducere din partid a expirat, potrivit Agerpres.Conform unor surse din partid, membrii CPN, reuniti luni in sedinta la sediul central al partidului, au constatat ca autosuspendarea Gabrielei…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, despre o sustinere din partea PNL pentru un nou mandat, ca este o perioada in care partidele isi fac strategiile, se uita la sondaje, discuta intre ele si cu potentialii candidati si iau o decizie probabil ca la inceputul anului viitor.Primarul Capitalei…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele , le-a transmis pe Facebook La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Dumitru, dar nu inainte de a posta o rugaciune. „Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorator de Mir, ne rugam tie in clipe de mare necaz pentru a ne apara de primejdia care ne inconjoara.…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele , le-a transmis pe Facebook La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Dumitru, dar nu inainte de a posta o rugaciune. „Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorator de Mir, ne rugam tie in clipe de mare necaz pentru a ne apara de primejdia care ne inconjoara.…