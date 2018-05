Uma Thurman va juca în serialul 'Chambers' difuzat de Netflix Actrita Uma Thurman se intoarce la televiziune si va juca in serialul 'Chambers' care va fi difuzat de platforma digitala Netflix, potrivit site-lui de specialitate Deadline, citat miercuri de EFE. Acest serial, axat pe experientele supranaturale, prezinta povestea unei tinere care supravietuieste unui atac de inima si unui transplant si care devine obsedata de persoana care i-a donat organele pentru a-i salva viata. Tanara incepe sa cerceteze viata donatorului si, in timp ce descopera cateva secrete ale acestei persoane, incepe sa capete in mod misterios cateva din abilitatile sale. Thurman… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

