Uma Thurman si Naomi Campbell au defilat in noul show Miu Miu. Iata cum arata colectia!

- Simona Halep (27 de ani) a vorbit pe larg, la sosirea in Romania, luni dupa-amiaza, despre primul turneu de Grand Slam trecut in palmares, Roland Garros 2018. La 40 de ani de la titlul Virginiei Ruzici, managerul sau, constanteanca si-a facut loc in galeria marilor campioni de la Paris chiar…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep si-a realizat astazi marele vis al carierei. Constanteanca a castigat, la Paris, primul sau turneu de mare slem. Simona s-a impus la Roland Garros, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens, ...

- Update (pe durata desfașurarii partidei): Ora 16:11… incepe finala, prima care servește este Stephens… game cedat (parca) cu prea mare seninatate de Simona… oare caldura din Paris (insoțita de umiditate) va face, ea insași, diferența? deocamdata, punctele se obțin foarte greu pe serviciul romancei,…

- Simona Halep, regina balului la Madrid. Vedetele tenisului au defilat la petrecere. Locul 1 WTA se pregatește de turneul de la Madrid, care va incepe luni și la care e principala favorita. Inainte de meciul din primul tur, cu Ekaterina Makarova, care va avea loc luni, Simona Halep a participat la petrecerea…

- Printul consort Philip al Marii Britanii a fost internat pentru o interventie chirurgicala la un sold. Printul Philip al Marii Britanii, sotul reginei Elizabeta a II-a, a fost internat intr-un spital din Londra pentru o interventie chirurgicala planificata la un sold, a anuntat biroul de presa de…