- Ultramaratonistul aiudean Levente Polgar, invitat sa participe la o competiție extrema de alergare montana, in Malaezia Ultramaratonistul aiudean Levente Polgar a fost invitat sa participe la competiția The North Face Malaysia Mountain Trail Festival 2023, ce va avea loc in perioada 2 – 5 noiembrie,…

- La finalul saptamani trecute a avut loc Campionatul Național de alergare montana-vertical și distanta scurta seniori, tineret, juniori , individual și pe echipe. Cele doua etape au avut loc sambata și Duminica,16-17 Septembrie 2023 la Campulung Moldovenesc. CSM Dorna Vatra-Dornei a participat la aceasta…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, prima persoana cu o infirmitate care a terminat cursa de alergare montana extrema TOR330 in Alpi Performanța extraordinara pentru ultramaratonistul aiudean Levente Polgar. Acesta este prima persoana cu o infirmitate care a reușit sa termine „Tor des Geants”, o competiție…

- Asociația Turistica “In Amonte” din Arad (A.T.I.A.) organizeaza, in 23.09.2023, pe platoul Cetații Șiria, a VI-a ediție a concursului de alergare montana ȘIRIA VERTICAL LOOP... The post Concursul de alergare montana „Șiria Vertical Loop 2H”, ediția a VI-a, se desfașoara in 23 septembrie appeared first…

- Luna și medalia sau chiar medaliile pentru veteranul atletismului bacaauan, Martin Benchea Joca. Finalul lui iunie a adus sportivului in varsta de 69 de ani titlul de vice-campion național la alergare montana Masters, 11, 8 km, categoria +65 ani, cu timpul de o ora, 39 minute și 11 secunde. La competiția…

- Ionuț Timofte a reprezentat timp de peste 7 ani Jandarmeria damboviteana prin participarea la mai multe competiții sportive (semimaratoane pe asfalt, crosuri și maratoane montane), la care a obținut rezultate bune și foarte bune. Duminica 25 iunie a.c., jandarmul montan a obținut o noua performanța…