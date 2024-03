Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tomescu a ajuns intr-o situație dificila, dupa ce fosta soție și fiica lui s-ar fi aliat impotriva lui. Antrenorul de tenis risca sa ramana pe strazi, iar proprietatea din Snagov ar urma sa ajunga la cele doua femei.

- Mariana și Horia Moculescu au divorțat in urma cu 20 de ani, insa neințelegerile dintre cei doi nu s-au incheiat nici in ziua de astazi. Compozitorul susține ca fosta soție are sa-i dea inapoi o anumita suma de bani.Celebrul compozitor marturisește ca fosta lui soție a plecat din casa in care au locuit…

- Bunica lui Catașin Bordea i-a oferit un sfat prețios comediantului. Femeia care l-a crescut a vorbit despre viitoarea lui iubita, dar și despre fosta soție. Iata de ce i-a oferit acest sfat juratului de la iUmor, dar și ce a dat de ințeles despre fosta lui partenera de viața!

- Larisa Iordache, proaspat logodita, a fost prezenta la Targul Ghidul Miresei din București in cautarea unui rochii perfecte de mireasa. Fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie de catre partenerul ei, Cristian Chirița, chiar in prima zi a anului 2024. Cei doi indragostiți așteapta nerabdatori marele…

- Tise Camelia Veronica, fosta soție a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, in varsta de 47 ani, a fost gasita decedata in locuinta situata in Cluj Napoca, str. Ploiesti nr. 9 ap. 20, jud. Cluj. La fata locului echipajul de ambulanta a constatat decesul victimei. Știre in curs de actualizare.

- Catalin Bordea face furori pe oriunde merge! Deși nu a fost apreciat indeajuns de fosta soție, acum are parte de multa atenție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” juratului de la iUmor și l-au surprins pe acesta in ipostaze rare. Sigur nu l-ai…

- De fiecare data cand apare cu ei in public, Vasile Geambazi demonstreaza ce tata model este. Deși a divorțat de fosta soție, in ceea ce privește relația cu copiii lui nu s-a schimbat nimic, caci sunt la fel de apropiați ca pana acum! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins in ipostaze rare pe nepotul lui…