- Timpul este nemilos cu omul, depinde insa de fiecare dintre noi cum alegem sa ni-l chivernisim. Profesorul din satul Ramniceni, comuna Maicanești, Petrica Agapie, spune ca a simțit dintotdeauna ca trebuie sa faca ceva pentru vatra lui. Așa a ajuns sa predea limba și literatura romana vreme de aproape…

- Acum in prag de sarbatori, membrii Asociației „Fiii Comunei Obilești” au adus prin acțiunile lor un strop de bucurie in inima copiilor și a familiilor nevoiașe din comuna Tataranu organizand mai multe acțiuni specifice acestei perioade. Astfel, la inceput de decembrie, au fost alaturi de Moș Nicolae…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in județul Vrancea. Potrivit primelor cercetari ale polițiștilor, un șofer ar fi intrat pe contrasens, pe DN 23A, in condiții de ceața densa, și a fost lovit de o mașina condusa de un tanar de 28 de ani.Potrivit…

- O femeie in varsta de 72 de ani a decedat si alte trei persoane au fost ranite in urma unui accident de circulatie care a avut loc, marti, pe DN 23 A, in afara satului Bordeasca Veche, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Marti, ora 13,19, am fost sesizati prin 112 cu privire…

- Trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani au intervenit la un accident rutier produs pe DN23A, in sat Bordeasca Veche, comuna Tataranu. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat patru victime, dintre care doua ramase incarcerate. Dupa extragerea victimelor, salvatorii…

- Polițiștii au fost sesizați astazi, la ora 13.19, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza satului Bordeasca Veche, comuna Tataranu. ”Din primele verificari rezulta ca a avut loc un impact frontal intre doua autoturisme, doua persoane fiind incarcerate”, a transmis Biroul…

- „Ce este libertatea? Și eu cum o prețuiesc?” Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Vrancea, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea și cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea au sarbatorit Ziua Armatei Romane (25 octombrie)…