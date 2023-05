Stiri pe aceeasi tema

- Aerosmith, supranumita ”cea mai buna trupa rock n roll a Americii”, și-a anunțat retragerea din activitate dupa 53 de ani la inființare. Omagiu publicului american, turneul va incepe in toamna și se va incheia in ianuarie 2024, cu un concert in Boston, orașul de unde sunt originari. Legendara trupa…

- „Guvernul Romaniei saluta aderarea oficiala a Finlandei la NATO, cea mai puternica alianța politico-militara din istorie!Dreptul suveran al țarilor de a-și alege angajamentele de securitate le face mai sigure și consolideaza Alianța. Dupa decizia istorica de anul trecut de a invita Finlanda și Suedia…

- Pe scena politica nervozitatea este in creștere din cauza cerealelor ucrainene și a despagubirilor infime primite de catre Romania. In primul pachet de ajutor, Romania a primit doar 10,5 milioane de euro, o suma infima fața de pierderile fermierilor romani.Subiectul a generat nervozitate mare și…

- Datele oficiale arata ca numai in luna ianuarie numarul romanilor care au primit ajutor social, platit bineințes din banii contribuabililor, a crescut alarmant.CAȚI BANI AU PRIMIT ROMANII ASISTAȚI SOCIALLuna de raportare: IANUARIE 2023Dolj - 10.301 beneficiari (sageata in sus) 2,8 milioane leiBacau-…

- Un gigant austriac ar urma sa investeasca 400 de milioane de euro pentru a deschide o fabrica de tractoare in localitatea Ghioroc, din Arad. In jur de 600 de noi locuri de munca ar fi create astfel, iar primarul comunei spune ca documentatiile in vedere emiterii autorizatiei de construire sunt deja…

- Potrivit fostului ministru al fondurilor europene Cristian Ghinea, daca sunt constate fapte de fraudare a investițiilor, guvernul trebuie sa returneze banii Comisiei Europene. „Potrivit regulamentului european, o data ce comisia europeana accepta un jalon indeplinit și elibereaza banii din tranșe, daca…

- „Domnul ministru Daea, saptamana trecuta, am aprobat in sedinta de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel incat fermierii sa poata sa beneficieze de fonduri pentru culturile agricole si am discutat si despre masurile pe care putem sa le luam pentru cei care…