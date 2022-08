Stiri pe aceeasi tema

- Ministurl Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca ultimul tronson al Autostrazii Sibiu-Fagaras de 73,69 km a fost lansat in licitatie, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor este data de 14 octombrie. Valoarea estimata a contractului pentru constructia celor 14,25 km - Boita-Avrig-Marsa-…

- Autostrada Sibiu-Fagaraș: incep licitațiile pe tronsoanele cu peste 100 de poduri, pasaje și viaducte. Valoarea investiției Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, la ANAP, spre publicare, Anunturile de participare pentru 3 din cele 4 tronsoane ale autostrazii…

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca, daca in 2024 nu se va lucra la tronsoanele de autostrada Pascani-Suceava si Targu Neamt-Letcani-Ungheni, iesenii ii vor fugari pe candidatii in alegeri prin oras. Urtoi a scris, luni seara, pe Facebook ca a trecut doar un an si jumatate…

- Urtoi a scris, luni seara, pe Facebook ca a trecut doar un an si jumatate de la ultimele alegeri, iar unii politicieni se gandesc deja la candidaturile din 2024. “Avem atatea proiecte in derulare pe infrastructura rutiera din Moldova si atatea probleme nerezolvate, incat nu stiu cum de altii mai au…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ii transmite, marti, fostului ministru Catalin Drula (USR), ca ”lucrurile in Romania se misca si fara ranga, fara tehnica prin birouri si fara armate de consultanti platiti regeste pentru nimic”, dupa ce liderul USR a acuzat guvernarea ca „a dat de gard”…

- Compania de Drumuri va emite Ordinul pentru Inceperea Lucrarilor (OIL) pentru primele doua loturi ale Autostrazii Ploiești-Buzau in august, a anunțat Catalin Urtoi, consilierul ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu. Vor fi primele șantiere pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic se mentin, sambata si duminica, in zonele joase din vestul, sudul si, local, in estul tarii. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Pana sambata seara, in Maramures, Transilvania,…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) intenționeaza sa realizeze achiziția de material rulant nou (RE-R) și a serviciilor de mentenanța și reparații RE-R. Pe platforma SEAP a fost publicat anunțul de participare la licitația pentru achiziția a 62 de trenuri noi. Valoarea contractului este cuprinsa…