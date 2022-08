Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo va debuta joi in Liga 2 (cu Progresul Spartac, de la 18:00), iar inainte de meci Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a luat o masura dura. Dupa amicalul de azi, 2-0 cu CS Tunari (Liga 3), Ovidiu Burca le-a dat liber jucatorilor sai pana duminica, la ora 22:00, urmand ca apoi sa intre in cantonament.…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, s-a aratat extrem de dezamagit de prestațiile lui Octavian Popescu (19 ani), jucatorul despre care a declarat in mai multe randuri ca ca vrea sa obțina 50 de milioane de euro. Extrema stanga de la FCSB a avut evoluții șterse in debutul sezonului, in remiza cu U Cluj (1-1),…

- Distributie Energie Electrica Romania – Targoviste anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica: Informatiile actualizate despre intreruperile planificate din localitațile județului Dambovita pot fi vizualizate pe site-ul: www.distributie-energie.ro rubrica Suport/Intreruperi Ne Post-ul Se intrerupe…

Un tanar de 20 de ani a fost prins drogat la volan pe o strada din municipiul Targoviste, pe numele sau fiind intocmit un dosar penal, informeaza, joi, IPJ Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro

- Astazi, 09 iunie a.c., in cursul dimineații, polițiștii de la Inspectoratul Județean de poliție Dambovița impreuna cu Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat 12 percheziții domiciliare in Targoviște, Titu și Post-ul Șase persoane au reușit sa prejudicieze statul de 994 000 de lei apare prima…

- Fața de lotul cu care termina anul 2021, FCSB i-a indepartat pe Budescu, Vincius, Keșeru și Straton, cu o medie de varsta de peste 34 de ani, și a realizat o economie de peste 73.000 de euro lunar, cu care acopera salariile cvartetului de forța din ofensiva: Tanase, Olaru, Octavian Popescu, Coman. Straton…

- Alerta intr-un carteir din Targoviste. Un mesaj RO-ALERT a anuntat faptul ca in cartierul Priseasca a fost vazut un leu. "A fost semnalata prezenta unui animal salbatic (leu) in mun. Targoviste, cartier Priseaca, zona statia peco Helene! Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de…

- Marian Pana (53 de ani), fost fundaș la Flacara Moreni, Dinamo, Victoria București, FC Argeș și Chindia, a fost invitat la GSP LIVE in acesta dimineața. Fostul fotbalist a analizat prestația lui Octavian Popescu (19 ani) din meciul FCSB – FC Argeș și a identificat care este marea sa problema. Tavi Popescu…