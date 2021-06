Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 11 iulie, spatiul Lapsus (Timișoara, Splaiul Penes Curcanul, nr 3 - 5, etaj 1, camera 27) gazduieste expozitia cu titlul ''Ultimul spectacol'', vizitabila de marti pana sambata intre orele 14 -19, pe baza de... The post ”Ultimul spectacol” va asteapta la Lapsus, in Timișoara appeared first…

- Compania Naționala CFR SA anunța ca in perioada 2-19 iunie vor fi facute lucrari de modernizare pe mai multe linii de pe raza regionalelor Brașov și Timișoara, care vor afecta circulația mai multor trenuri. Potrivit unui comunicat al CFR SA, vor fi facute lucrari intre stațiile Sfantu Gheorghe – Bodoc…

- SCM Timisoara a inceput „dubla” de la Oradea cu CSM din primul tur al play-off-uluiui cu un esec. Gazdele s-au impus cu 84-74 dupa un sfert 4 superior, partida fiind in rest una echilibrata in celelalte „segmente”. Jocul 2 pe Cris e programat maine. „Leii” si-au adjudecat la limita primul sfert, cu…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar 26 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.009 teste, dintre care 333 de teste rapide. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati: Timișoara – 9; Nadrag – 5; Lugoj, Șag – 2; Checea, Coșteiu, Fibiș,…

- Sa fii independent cu mainile legate. Acesta e scenariul in care se regasesc persoanele cu istoric sau in risc de instituționalizare din Romania. Pentru a schimba acest lucru, cei de la Fundația de Abilitare Speranța vor sa dezvolte un nou serviciu social, prin care se vor sprijini cel puțin 20 de adulți…

- Un live facut saptamana trecuta pe Facebook a dezvaluit un nou conflict izbucnit in lumea interlopa din Timișoara. Sile Bocz, care conform propriilor declarații a stat in pușcarie 16 ani și a ieșit de nici opt de luni, apare vorbind despre un conflict cu interlopii din Timișoara care i-au cerut taxa…

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza, in perioada 15 aprilie – 31 mai 2021, expoziția de grafica și pictura a artistului plastic Magdalena Radulescu (n. 16 februarie 1902 la Ramnicu Valcea – m. 4 martie 1983 la Paris). Expuse pe simezele salii care inchide cercul Galeriei ...

- Muzeul Național al Bucovinei organizeaza in perioada 15 aprilie – 31 mai 2021, expoziția de grafica și pictura a artistului plastic Magdalena Radulescu (n. 16 februarie 1902 la Ramnicu Valcea – m. 4 martie 1983 la Paris). Expuse pe simezele salii care inchide cercul Galeriei Permanente a Muzeului de…