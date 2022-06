Stiri pe aceeasi tema

- Compania „Liviu Rebreanu" prezinta spectacolul-lectura „Dictionar de emotii in timp de razboi", dupa textele a cinci dramaturgi ucrainieni. Spectacolul va fi prezentat in cadrul Campaniei umanitare Artiști romani pentru artiști ucraineni initiate de UNITER in parteneriat cu Worldwide Reading Project…

- Teatrul National Targu-Mures – Compania „Liviu Rebreanu" vine in sprijinul artistilor ucraineni afectati de razboi si a programat in acest sens o reprezentatie caritabila a comediei de succes „Take, Ianke si Cadar" de Victor Ion Popa, in regia lui Nicu Mihoc. Spectacolul va fi prezentat in cadrul Campaniei…

- Compania „Liviu Rebreanu" a Teatrului Național Targu-Mureș anunta o noua reprezentatie a spectacolului „Tradare" de Harold Pinter, Bobi Pricop, beneficiind de scenografia Oanei Micu si de coregrafia realizata de Eduard Gabia. Evenimentul va avea loc marti, 24 mai, la ora 19.00, la Sala Mare. Pe fundalul…

- Un om, un destin, o drama. Nikolai Ivanov e sfasiat de contradictii, ratacit in propriile dileme, izolat de ceilalti, dar decis sa isi depaseasca limitele si sa nu abandoneze lupta. Un personaj complex, intr-un spectacol despre adancimile – deseori periculoase – ale naturii umane. Teatrul Național Targu-Mureș…

- Compania 'Liviu Rebreanu' a Teatrului National Targu Mures a anuntat, miercuri, punerea in scena a premierei "Povesti din viitor", o productie de tip devised theatre, o creatie colectiva in regia lui Adi Iclenzan, in care sapte actori prezinta tot atatea variante de viitor. Fii la curent cu…

- Mereu relevanta, actuala si plina de farmec, dramaturgia lui Mihail Sebastian continua sa incante noi generatii de spectatori. Teatrul National Targu-Mures – Compania „Liviu Rebreanu" readuce pe scena Salii Mari unul dintre cele mai indragite texte semnate de Mihail Sebastian: comedia „Jocul de-a vacanta".…

- Actorul si regizorul Stefan Roman, profesor de Actorie la Universitatea de Arte din Targu-Mures, a montat in cadrul unui examen de licenta, cu 9 studenti in distributie, piesa „Clasa noastra" de Tadeusz Slobodzianek. Rezultatul a fost remarcabil, iar productia-examen a fost preluata de Teatrul National…

