- Traian Basescu, candidat al PMP la Primaria Capitalei, o provoaca pe Gabriela Firea la o dezbatere cu el, eventual si cu Nicusor Dan, fostul presedinte precizand ca si-a facut testele cerute de primarul general zilele trecute pentru a veni la confruntare cu alti contracandidati.

- Nicușor Dan a provocat-o pe Gabriela Firea, pentru ultima saptamana de campanie electorala, la o serie de trei dezbateri televizate. Firea a anunțat ca accepta provocarea, dar cu doua condiții: fostul șef al USR sa iși faca un test COVID-19, dupa ce unul dintre membrii staff-ului sau s-a infectat,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, acuza lipsa unei dezbateri televizate intre principalii candidați la Primaria Capitalei și evoca perspectiva unei confruntari gazduite de Antena 3 intre Traian Basescu, Gabriela Firea și Nicușor Dan.

- Alegerile locale bat la ușa. Deja suntem in pre-campanie electorala și intreaga țara a fost impanzita de materiale electorale prin care candidații și partidele iși prezinta ofertele. In același timp se fac și calcule. Este evident pentru toata lumea ca batalia de la București va ține capul de afiș…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, marti seara, ca Traian Basescu reprezinta "istoria Bucureștiului", iar toți cei care nu îl susțin pe Nicușor Dan, care reprezinta ”viitorul”, o susțin direct sau indirect pe Firea. "Traian Basescu reprezinta o bucata din istoria…

- Traian Basescu a declarat marți seara, la Digi24, ca Dan Barna nu-și dorește ca Nicușor Dan sa caștige alegerile pentru Primaria Capitalei, cu toate ca președintele USR a spus ca ”viitorul pentru noul București se numește Nicușor Dan”, iar ”Basescu reprezinta istoria”.”Te aștepți la generația tanara…

- "Lupta pentru Capitala va fi una intre doua partide mari și partide mai mici, cum este și PMP. Avem doi candidați, Gabriela Firea și Nicușor Dan, care au doua partide-pivot: o alianța care a reușit sa se infiripeze și care are majoritatea intențiilor de vot in acest moment, plus PSD. Celelalte partide…