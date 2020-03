Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 de ani, care traia o frumoasa poveste de iubire de mai bine de patru ani, a murit din cauza coronavirusului. Atunci cand a inceput sa se simta rau, iar partenera lui și-a aratat ingrijorarea cu privire la starea lui de sanatate, el i-a spus sa nu-și faca griji inutil, intrucat…

- Joi seara au fost confirmate inca cinci decese in randul persoanelor infectate cu noul coronavirus, ducand bilantul total al victimelor in tara noastra la 23. Este vorba de patru barbati cu varstele de 56, 49,45 si 75 de ani, si o femeie de 70 de ani.

- Joi seara au fost confirmate inca patru decese in randul persoanelor infectate cu noul coronavirus, ducand bilantul total al victimelor in tara noastra la 22. Este vorba de trei barbati cu varstele de 56, 49 si 45 de ani, si o femeie de 70 de ani.

- Inca un pacient infectat cu noul tip de coronavirus - o femeie de 76 de ani - a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 18, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, citat de Agerpres.

- Dragoș Savulescu, 46 de ani, fostul acționar al lui Dinamo eliberat recent din arestul din Italia, a postat pe facebook un mesaj dur, in plina pandemie de coronavirus. Omul de afaceri, care se afla in prezent in Italia, țara europeana cea mai afectata de coronavirus, a criticat modul in care Guvernul…

- Trei romani din Italia au murit dupa infectarea cu coronavirus, anunța MAE. In acest moment, 29 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19. Potrivit Ministerului Afacerilor...

- Febra, tusea, starea de oboseala, durerile musculare si cefaleea pot fi prime simptome ale infectiei cu coronavirus, a afirmat dr. Valeriu Gheorghita, medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila".

- Un bebeluș de opt luni a fost internat, in izolare, la Secția de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu, fiind suspect de infecție cu coronavirus. Ce a facut mama fetiței cu cateva zile inainte?