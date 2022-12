Ultimul mesaj al Iulian Juncănaru, stomatologul vedetelor găsit mort. Unde pleca în ianuarie Iulian Juncanaru, tanarul stomatolog al vedetelor gasit mort, era o prezența activa pe rețelele sociale. Ultimul sau mesaj era adresat celor care apelau la serviciile lui și carora le-a cerut sa impartașeasca experiențele lor la clinica la care lucra. „Viața m-a invațat ca, in cele mai multe situații, cel mai mult te bucuri cand oferi, nu cand ceri. Tocmai de aceea vreau sa va ofer mulțumiri celor care m-ați susținut pe parcursul anilor cu energii pozitive, chiar și in zilele mai puțin ușoare! Nu imi sta in fire sa cer, dar de data aceasta vin cu o rugaminte catre voi – pentru echipa mea de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

