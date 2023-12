Stiri pe aceeasi tema

- Patru boxeri din Alba Iulia au participat la Cupa 1 Decembrie de la Sibiu. Andrei Daramuș: Au aratat un box de calitate Patru sportivi ai secției de box a CSM Alba Iulia au participat la Cupa 1 Decembrie, competiție sportiva desfașurata la Sibiu. A fost o competiție demonstrativa, unde cei patru tineri…

- FOTO: LPS Alba Iulia, 3 victorii la primul turneu Under 14 | In weekend, turneu final la Under 12 4×4 baschet feminin Echipa de baschet feminin a LPS Alba Iulia a obținut 3 victorii in 4 meciuri in cadrul primului turneu disputat la Sibiu in cadrul Campionatului Național Under 14, clasandu-se pe locul…

- Temperaturile vor fi mai ridicate, astazi, fața de cele specifice pentru aceasta perioada din an, dar se va manifesta și o instabilitate atmosferica accentuata in unele parți ale țarii. Meteororologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis Cod galben de vant. Meteorologii au emis o avertizare…

- Razboiul israeliano-palestinian produce rupturi in familiile americane celebre. Ultimul scandal aparut pe fondul razboiului din Orientul Mijlociu este cel dintre actrița Angelina Jolie și tatal sau Jon Voight. O postare pro-palestinieni de-a Angelinei l-a determinat pe Voight sa-i numeasca proști pe…

- Femeia din Bucuresti peste care a cazut de la etajul 5 o sinucigasa nu a supravietuit loviturii. Contabila a recunoscut ca a vrut sa-si ia viata. A povestit ca s-a uitat in strada inainte sa sara dar nu a vazut ca trecea cineva. Victima sa, o economista de 60 de ani, locuia in acelasi bloc si se indrepta…

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) aniverseaza, sambata, 16 ani de la intronizarea ca Patriarh a Preafericitului Daniel. Cu acest prilej, de la ora 9:00, va fi savarsita Sfanta Liturghie in Catedrala Patriarhala, dupa care va fi oficiat un Te Deum, a informat Biroul de presa al Patriarhiei Romane. In continuare,…

- Tanara ținuta cu forța intr-un apartament din Alba Iulia. A fost agresata și amenințata cu moartea. Un barbat a fost reținut Un barbat de 28 de ani din județul Sibiu, a fost reținut marți, 19 septembrie 2023, fiind acuzat ca in noaptea de luni spre marți ar fi agresat-o și amenințat-o cu moartea pe…

- Noaptea minții in PNL Alba! PRODUS DE CLUJ vandut in Alba Iulia și PRODUS DE ALBA vandut la Ighiu Noaptea minții in PNL Alba! PRODUS DE CLUJ vandut in Alba Iulia și PRODUS DE ALBA vandut la Ighiu Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș, vorbește, intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare,…