Ultimul drum al Mariei Antoaneta (1793)

- Consiliul Mondial al Federatiei Internationale de Automobilism (FIA) a aprobat calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 pentru sezonul 2022, care cuprinde un numar de 23 de Mari Premii, informeaza AFP.Viitoarea editie a Marelui Circ va debuta pe 20 martie la Sakhir, cu Marele Premiu al…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis ca in data de 14 octombrie, 1.567 de persoane au fost vaccinate in județul nostru impotriva SARS-CoV-2: 900 cu prima doza, 129 cu doza a II-a și 538 cu doza a III-a. Cele mai multe doze au fost administrate la „Iulius Mall” – 281, in parcarea „Shopping…

- Astazi, 6 octombrie 2021, Ioan Jurca, ultimul veteran de razboi ramas in viața la Abrud și cetațean de onoare al orașului a implinit varsta de 100 de ani. Faptele sale de vitejie și eroism nu au fost uitate de oficialii orașului, care l-au sarbatorit la varsta centenarului. „Cu prilejul aniversarii…

- Papa Grigore al XI-lea murise la scurt timp dupa ce adusese inapoi papalitatea la Roma, punand capat astfel așa-numitei captivitați babiloniene, acea perioada de aproape 70 de ani in care toți papii au locuit la Avignon, sub controlul regilor Franței. Acum, pe tronul Sfantului Petru se afla napolitanul…

- Sotia lui Dani Otil, Gabriela Prisacariu (29 de ani), a realizat ultimele imagini cu burtica inainte sa nasca. Ambii parinti abia asteapta sa isi stranga in brate baietelul. De cealalta parte, Dani Otil zice ca bebelusul lor nu are inca un nume, spunandu-i in fel si chip. Ultimul nume de alint este…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a angajat marți sa nu-i abandoneze pe cei care doresc sa fuga din regimul taliban din Afganistan dupa ce au plecat ultimii soldați americani și a declarat ca Alianța ar trebui sa învețe din eșecurile sale din aceasta țara, potrivit AFP.La douazeci…

- Se așterne ultimul strat de asfalt pe lotul 2 al Autostrazii A10 Sebeș -Turda, iar stadiul lucrarilor ajunge la 90%, a anunțat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook. ”Lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda este unul dintre proiectele prioritare pentru Romania. Pe cei 24,2…

- Doar doua noi cazuri de Covid au fost inregistrate in județul Suceava in ultimele 24 de ore cu unul mai puțin fata de ziua precedenta. Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate(total) Numar de cazuri nou confirmate Incidența inregistrata la 14 zile 1. Alba 21285 1 0,02 2. Arad 23697 0 0,04 3. Argeș…