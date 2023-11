Stiri pe aceeasi tema

Nu va mai lupta pentru dreptate, nu va mai apara tara, patria altora, cea de langa noi insa, nu le va mai spune povesti din...

Comunicat IPJ Arad. La data de 25 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un barbat de 25 de ani, din Arad, pe...

Grupul de lupta „Getica", format exclusiv din luptatori vorbitori de limba romana, in Ucraina, anunța, pe pagina de Facebook, decesul romanului, dar doar dupa ce acesta a fost confirmat de prietena tanarului, care este ucraineanca. "Eroul aradean Rudolf Wittmann, de doar 27 de ani, este, dupa informatiile…

- Un aradean in varsta de 27 de ani a murit pe frontul din Ucraina, fiind, cel mai probabil, primul roman mort in razboiul din tara vecina. Grupul de lupta "Getica", format exclusiv din luptatori vorbitori de limba romana, in Ucraina, anunta, pe pagina de Facebook, decesul romanului, dar doar dupa ce…

Daria Snigur (21 de ani, 154 WTA), jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep (32 de ani) in ultimul meci dinaintea suspendarii pentru dopaj, participa la Transylvania Open. Ucraineanca a depașit primul tur. Apogeul carierei Dariei Snigur a fost victoria obținuta impotriva Simonei Halep pe 29 august…

Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio "alternativa" pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului…

- Avansuri notabile ale trupelor ucrainene pe Frontul de Sud - Comandamentul Ucrainean anunța ca rușii au fost respinși in incercarile lor de contraatac pe direcția Melitopol. Armata ucraineana pare sa-și intareasca pozițiile recent caștigate intre Robotine și Verbove, pregatindu-se pentru posibile noi…