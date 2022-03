Ultimul conducător sovietic, Mihail Gorbaciov, spune cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina Ultimul conducator sovietic, iconicul Mihai Gorbaciov, cere incetarea ostilitaților in Ucraina și incurajeaza reluarea procesului de negociere. ”In legatura cu operațiunea militara a Rusiei in Ucraina, inceputa la 24 februarie, afirmam necesitatea unei incetari rapide a ostilitaților și a inceperii imediate a negocierilor de pace. Nu exista nimic mai prețios in lume decat viețile umane. Negocierile și dialogul pe baza respectului reciproc și a recunoașterii intereselor sunt singura cale posibila de a rezolva cele mai acute contradicții și probleme. Susținem orice eforturi care vizeaza reluarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

