ULTIMELE ZILE DE GRATUITATE PE CFR! Zeci de studenți protesteaza, vineri,in fața Garii de Nord din Capitala. Ei sunt nemulțumiți ca pierd gratuitatea pentru transportul pe calea ferata. “Ne manifestam in continuare dezacordul fața de limitarea dreptului studenților și fața de modul in care Guvernul a acționat in aceasta situație – in decursul zilei de maine (vineri – n.r.) reprezentanții studenților vor organiza acțiuni in diverse orașe ale țarii, incepand cu ora 10:00. Noi, studenții din toata țara, cerem ca doleanțele noastre sa fie auzite, deciziile sa nu fie luate fara o consultare a beneficiarilor, iar drepturile noastre sa… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

