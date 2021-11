Ultimele vorbe de spirit ale lui Oscar Wilde

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care tarile din Europa au dat, de curand, ceasul inapoi pentru a se acomoda iernii, Asociatia Romana a Cafelei prezinta rezultatele unui nou sondaj pan-european finantat de Institute for Scientific Information on Coffee (Institutul pentru Informatii Stiintifice despre Cafea) care a explorat…

- Uniunea Polonezilor din Romania a continuat saptamana aceasta proiectul „Sa salvam de la uitare”. Președintele Uniunii, deputatul Ghervazen Longher, a ajuns impreuna cu tinerii comunitați poloneze la cimitirul vechi din Cacica unde s-au ocupat de curațarea și ingrijirea unora dintre cele mai vechi…

- Spike Nations este numele competiției care a adunat 12 echipe de gameri profesioniști cu scopul de a strange bani pentru cauze nobile. Gamerii din Europa, Orientul Mijlociu și Africa au participat timp de 3 zile la un turneu de VALORANT, iar la final cei mai buni au putut sa se implice in comunitațile…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a reacționat dupa recentele proteste impotriva restricțiilor covid avertizandu-i pe cei care au ieșit in strada ca acțiunile lor care favorizeaza raspandirea virusului nu ”e spirit civic, ci terorism biologic”. ” Sunt liber sa protestez, dar nu sa ucid.…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a reacționat dupa recentele proteste impotriva restricțiilor covid avertizandu-i pe cei care au ieșit in strada ca acțiunile lor care favorizeaza raspandirea virusului nu ”e spirit civic, ci terorism biologic”. ” Sunt liber sa protestez, dar nu sa ucid.…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ian Stan, constata ca Guvernul Cițu dupa ce a afirmat ca plafonarea prețului la energie nu este posibila in Europa și dupa ce a fost contrazis de o mare țara europeana, respectiv Spania, abia acum analizeaza masurile pe care PSD deja le-a anunțat și…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi introducerea a doua noi rute din Romania catre Spania și Belgia. Romanii pot calatori de acum de la Iași catre Madrid, Spania, in zilele de joi și duminica, incepand cu 2 decembrie. Iar un alt zbor va pleca din Suceava catre…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, iși informeaza pasagerii ca unele zboruri operate intre aeroporturi din Romania și Italia vor fi amanate sau anulate in data de 7 septembrie din cauza unei greve neprevazute a Autoritații Italiene a Aviației Civile (ENAC). Zborurile nu…