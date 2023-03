Stiri pe aceeasi tema

- Provocare noua pentru cele 4 echipe ramase in competiția de pe Drumul aurului, lansata de Irina Fodor in ediția de aseara America Express! Concurenții trebuie sa adune cat mai multe totemuri de aur, care le pot aduce imunitatea. Tot aseara telespectatorii au urmarit primul joc de amuleta in doar doua…

- Concurenții de la America Express - Drumul Aurului au facut schimb de parteneri! Care sunt acum noile echipe formate in cadrul emisiunii, dar și cum au reacționat. Unii dintre ei au fost incantați, alții deranjați, iar alții... geloși!

- Doua echipe au primit penalizari la America Express - Drumul Aurului. Din ce motiv au fost „pedepsiți” concurenții intr-o cursa importanta, cea pentru imunitate. Judecatorul le-a spus ce se intampla daca misiunea nu este dusa la bun sfarșit.

- In ediția 22 din America Express, de pe 20 februarie 2023, echipele s-au „luptat” cu toate armele pentru caștiga prima imunitate din ultima etapa din Guatemala și, in plus, sa iși asigure biletul spre urmatoarea destinație. Prima imunitate din ultima etapa din Guatemala i-a facut din nou pe concurenți…

- Irina Fodor a venit cu vești neașteptate in prima zi din Guatemala. Echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului au avut parte de noi provocari in ediția din aceasta seara. Concurenții au fost nevoiți sa treaca prin obstacole nebanuite, care le-au dat de furca.

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar concurenții deja se lupta pentru a caștiga amuleta și a trece toate etapele in concurs. Concurenții au ajuns la cimitir, dupa ce catrinele, personaje fabuloase din Mexic, le-au luat rucsacurile și le-au dus acolo. Ei bine, la America Express, Catalin Scarlatescu…

- In ediția din aceasta seara din aventura America Express -Drumul Aurului, 15 ianuarie. Concurenții s-au distrat la fiesta, iar catrinele, personaje fabuloase din Mexic, au intrat in camera concurenților și le-au luat ghiozdanele. Iata cum au reacționat aceștia cand au vazut ca nu le mai au!