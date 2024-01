Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a participat joi, 18 ianuarie, la Bruxelles, la Conferința Ministeriala privind venitul minim de incluziune. In Romania, reforma privind venitul minim de incluziune are 214.000 de beneficiari. Ministrul Simona Bucura-Oprescu a subliniat…

- Toți beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinire a familiei vor primi un venit minim de incluziune, in 2024. Este anunțul facut de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinirea familiei, dar și alte persoane/familii…

- De la 1 ianuarie anul viitor, dispar ajutoarele sociale si alocatiile pentru sustinerea familiei care vor fi inlocuite cu o noua formula de sprijin: venitul minim de incluziune (VMI), potrivit Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale. Documentatia va fi mult simplificata, spune ministerul, vor fi…

- Simona Bucura-Oprescu: Se reduce birocrația, dar cresc și beneficiile pentru persoanele vulnerabile Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, prin Agenția Naționala de Plați și Inspecție Sociala, impreuna cu Banca Mondiala și cu sprijinul autoritaților locale din intreaga țara vor implementa, de la…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura- Oprescu, a clarificat, in exclusivitate, pentru PUTEREA ce s-a facut și ce trebuie facut ca in țara noastra sa nu mai fie camine ale groazei. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a declarat in exclusivitate la Dialogurile…

- Primaria Municipiului Dej informeaza ca din 1 ianuarie 2024 ajutorul social si alocatia pentru sustinerea familiei vor fi inlocuite cu VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE. Acesta este reglementat prin legea nr. 196/2016 și reprezinta un beneficiu de asistența sociala acordat familiilor și persoanelor singure…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a anunțat astazi in conferința de presa ca de la 1 ianuarie 2024 intra in vigoare un singur instrument de sprijin pentru persoanele aflate in dificultate și anume venitul minim de incluziune urmand sa dispara venitul minim garantat și alocația de sprijin. ”Beneficiile…

- In forma actuala, calculele arata ingrijorator, conform draftului obținut pe surse. Pensiile vor fi in continuare extrem de mici pentru cei mai mulți romani.Formula de calcul din draftul obținut de Realitatea PLUS arata ca in continuare vor exista pensii foarte mici, și asta in special pentru romanii…