Ultimele înscrieri pentru cursurile de competențe digitale care încep în luna septembrie Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR) anunța ca se fac ultimele inscrieri pentru cele 2 grupe de curs pentru dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din IMM-uri, care incep in luna septembrie 2023, in cadrul proiectului DigiL@b+. “Intr-o lume aflata intr-o continua evoluție tehnologica, competențele digitale devin tot mai esențiale in orice domeniu de activitate. Cu toate acestea, știm ca accesul la resurse educaționale de calitate poate fi dificil. Prin urmare, ne-am angajat sa furnizam cursuri de inalta calitate, adaptate nevoilor actuale ale pieței muncii.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 4 ani, Animest lansa Incubatorul de animație – programul care ii incuraja pe liceenii din Romania și Republica Moldova sa-și puna imaginația in mișcare. Sute de adolescenți s-au bucurat, de-a lungul vremii, de șansa de a face primii pași in lumea filmului de animație, iar unii dintre ei au…

- Medicul Andrei Baciu, fost coordonator al campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, a fost numit președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Decizia de numire in fruntea CNAS a fost semnata de premierul Marcel Ciolacu la data de 17 august 2023. Funcția de președinte al CNAS are…

- Software-ul de supraveghere a angajatilor, numit si "bossware" sau "tattleware", ameninta sa creeze o bresa intre angajatori si angajati, sunt de parere expertii in securitate cibernetica ai Eset."In timp ce software-ul de monitorizare a angajatilor poate creste productivitatea, acesta poate…

- Sondaj Fundația Vodafone Sondajul Fundației Vodafone, realizat pe 10.000 de respondenți, parinți europeni, arata variații mari in ceea ce privește accesul la infrastructura și competențe digitale in școlile din țarile europene. Europa ar trebui sa-și uniformizeze abordarea privind predarea competențelor…

- Celebrul realizator tv Tucker Carlson, recent plecat de la televiziunea Fox News, in ciuda faptului ca obținea audiențe record, a fost vazut joi seara in București. Potrivit consultantului politic Cozmin Gușa. Carlson s-a aflat la un restaurant din zona Parcului Herastrau.„BOOOM! Tucker Carlson incognito…

- Munca flexibila se afla in top 3 beneficii extrasalariale, dupa asigurarea medicala si tichete de masa, oferite de angajatori si cautate de angajatii si candidatii de pe piata, potrivit unui studiu de specialitate realizat in randul a 50 de companii din Romania si America Latina.

- Cristian Niculescu-Țagarlaș: ” Sunt onorat sa fac parte din structura de conducere a UNBR, iar recunoașterea din partea colegilor care m-au susținut și votat reprezinta o certificare profesionala, foarte importanta pentru mine, dupa 23 de ani de avocatura.” Congresului Avocaților desfașurat in data…