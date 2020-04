Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 27 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 206 persoane se afla in carantina 223 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 165 persoane depistate pozitiv cu Covid-19…

- La nivelul Clujului, 174 persoane infectate cu noul coronavirus, din județ, sunt internate in spitalele dedicate. Astazi, 26 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 183 persoane in carantina, 227 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 174 persoane depistate pozitiv…

- Prefectul a transmis ca, la aceasta ora, in spitatele dedicate din Cluj-Napoca sunt internați 167 pacienți infectați cu noul coronavirus. Astazi, 24 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 204 persoane in carantina, 308 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 167 persoane…

- Autoritațile au transmis, astazi, ca la nivelul județului Cluj sunt 143 de persoane infectate cu COVID-19, internate in spitalele dedicate. Astazi, 21 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: -172 persoane in carantina -510 persoane aflate in autoizolare la domiciliu –143…

- La ora publicarii acestei știri, 128 de persoane din județul Cluj, infectate cu COVID-19, sunt internate in spitalele dedicate din Cluj-Napoca. Astazi, 16 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 370 persoane in carantina749 persoane aflate in autoizolare la domiciliu128…

- Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: 404 persoane în carantina, 855 persoane aflate în autoizolare la domiciliu, 120 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din județul Cluj sunt internate în spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca. Numarul…

- La acest moment sunt 120 de persoane din județul Cluj, infectate cu COVID-19, internate in spitalele dedicate din Cluj-Napoca. Astazi, 15 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta dupa cum urmeaza: 404 persoane in carantina855 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu120 de persoane…

- Prefectul Mircea Abrudean a transmis ca 111 persoane din județul Cluj, depistate pozitiv cu COVID-19, sunt internate in spitale. Astazi, 13 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 419 persoane in carantina, 632 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, respectiv 111 persoane…