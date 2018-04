Stiri pe aceeasi tema

- Mai este foarte puțin pana la venirea pe lume a celui de-al treilea copil al Prințului William și al lui Kate Middleton. Nu știm inca ce nume va purta micuțul, dar știm ce titlu regal va avea.

- Elena Basescu a oferit un interviu revistei VIVA, in care a dezvaluit cum se va numi micuța. "Am hotarat ca numele sa-l aleaga Catalin. Asta si pentru ca, in familia lui, nu sunt fetite” a spus Elena Basescu pentru sursa citata. Aceasta mai crede ca a treia sarcina este cea mai ușoara: „Sunt…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza vineri ziarul spaniol El Pais. Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta…

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au impreuna doua fetite, insa se gandesc la posibilitatea unui al treilea copil. In platoul "Rai Da' Buni", Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au vorbit despre stadiul in care se afla cu decizia lor.

- Printul William stie prea bine ca sosirea pe lume a celui de-al treilea copil va insemna nopti nedormite si zile obositoare asa ca, pana atunci, profita de ultimele luni de liniste. Ducele de Cambridge a vorbit recent la un eveniment caritabil despre familia sa, care urmeaza sa se mareasca,…

- Odata cu dezvaluirea lui Kylie Jenner, am avut ocazia de a-l vedea, pentru prima data, pe bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim Kardashian-Kanye West. Ea este Chy, bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim-Kanye West Ieri, Kylie, mezina clanului Kardashian-Jenner, a dezvaluit ca tocmai a adus pe lume o fetița,…

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- Kate Middleton se pregateste sa devina mama pentru a treia oara in luna aprilie a acestui an si deja se zvoneste ca va apela la hyponobirthing , o tehnica menita sa ii asigure o nastere usoara, fara dureri.