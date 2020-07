Stiri pe aceeasi tema

- Șoc in lumea mondena, dupa ce au aparut primele declarații ale vaduvei ciobanului mort in accidentul care ar fi fost provocat de Veronica Magureanu! Femeia urmeaza sa nasa și este hotarata sa ceara daune pentru copiii ei!

- Un copil de un an si bunica acestuia, in varsta de 53 de ani, au fost raniti usor intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica pe DN7, in zona localitatii Santandrei, victimele fiind transportate cu ambulantele la Unitatea de Primiri Urgente din Deva, relateaza Agerpres. Accidentul a avut…

- Accidentul de circulatie petrecut in noaptea de miercuri spre joi in Salaj care s-a soldat cu patru morti si patru raniti grav a fost provocat de soferul unei masini cu volanul pe partea dreapta, Politia avertizand asupra faptului ca acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa in cazul depasirilor,…

- Cosmin Radescu, un barbat in varsta de 50 de ani din localitatea gorjeana Novaci, a fost lovit pe o trecere de pietoni din Targu Jiu de o masina de teren condusa de deputatul PSD de Gorj Elvira Sarapatin. Accidentul a avut loc vineri, 12 iunie, iar parlamentara a fugit dupa impact.

- Margherita de la Clejani a facut dintr-un accident un spectacol. Aflata sub influenta substantelor halucinogene, cantareata s-a oprit cu bolidul intr-un autoturism parcat. Neatentia a fost de vina, spune tanara, care nu recunoaste ca a consumat droguri. Spune in schimb ca era cu Johnny Depp in masina.…

- Drifturi periculoase pe strada principala din orașul Comrat. Un șofer, care a pornit cu inca doi prieteni sa goneasca cu mașina prin oraș, a doborat inițial intr-un felinar stradal, aproape sa avarieze mai multe mașini parcate in prajma, apoi a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe traseul Comrat Ceadir-Lunga.

- Barbatul de 60 de ani care a fost lovit de un autoturism chiar in timp ce se odihnea pe banca din fața casei sale din localitatea Salva a decedat. Fiica insarcinata, lovita și ea de mașina, se simte bine și a fost externata. Accidentul s-a produs in urma cu 10 zile, in localitatea Salva. Intr-o curba,…