- Un polițist de la Direcția de Investigare a Criminalitații Economice din IGPR ar fi primit mita 300.000 de euro de la un sucevean, proprietar de gater,ca sa-l scape de acuzația de evaziune fiscala. Omul de afaceri era implicat in comerțul cu materiale lemnoase.

- Tribunalul Ilfov a respins vineri contestatia depusa de Gigi Becali in dosarul in care patronul clubului FCSB este acuzat de savarsirea infractiunii de frauda la vot , astfel incat procesul poate incepe pe fond. In luna martie, un magistrat de camera preliminara de la Judecatoria Buftea a constatat…

- Darius Valcov a fost dat in urmarire generala de Politia Romana, dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat, el avand de executat o condamnare de 6 ani de inchisoare intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani.

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis mentinerea in stare de arest preventiv a individul de 27 de ani, din com. Castelu, jud. Constanta, acuzat de comiterea in forma continuata a infractiunii de viol Decizia este una definitiva Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului…

- Judecatoria Buftea a respins joi, 23 martie, excepțiile invocate de Gigi Becali și a confirmat legalitatea rechizitoriului, in dosarul in care finanțatorul FCSB a fost trimis in judecata pentru frauda la vot. Decizia luata in procedura de camera preliminara poate fi contestata.Respinge cererile si…

- In noiembrie 2016, Anelise, fetița familiei Matei, se naște. Mama ei, ființa care trebuia sa o protejeze, sa o apere, sa o incalzeasca și sa o hraneasca, moare in spital dupa doar doua luni.Andreea a avut trigliceridele de 9 ori peste limita maxima. George Curca, directorul Institutului de Medicina…

- Sefa Biroului audit public intern din cadrul Ministerului Sanatatii este cercetata sub control judiciar, dupa ce, anul trecut, ar fi divulgat catre doi suspecți documente legate de misiunea de audit public intern desfasurata la Spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi. Biroul de informare si relatii publice…

- Jurnalistul Victor Ciutacu dezvaluie modul in care a inceput sa faca emisiuni despre cazul lui Rudel Obreja. Fostul boxer avea cancer pancreatic și era condamnat la inchisoare in Dosarul ”Gala Bute”.Jurnalistul a fost sunat de Gelu Vișan, care i-a explicat situația, iar dupa mai multe emisiuni și…