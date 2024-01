Stiri pe aceeasi tema

- Legea Bugetului va trece in Guvern saptamana asta, iar saptamana viitoare ajunge in Parlament Sursa articolului: Bugetul pe 2024 intra in linie dreapta. Ciolacu anunța majorari in sectorul bugetar și bani mai mulți pentru unele ministere Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Discuțiile au vizat investitii majore in centre de date si servicii de cloud pentru infrastructura informatica a statului roman Sursa articolului: Marcel Ciolacu, intalnire cu șefii Google – Discuții despre investiții majore in digitalizare Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Sindicaliștii CFR au stabilit data cand va fi declanșata greva generala Sursa articolului: Sindicaliștii de la CFR anunța declanșarea unei greve generale, in prag de sarbatori Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul Muncii: „Niciun roman nu va avea o pensie mai mica prin noua lege a pensiilor" Sursa articolului: Unele PENSII pot crește și cu 80% – Ministrul Simona Bucura Oprescu anunța BONUSURI pentru cei care raman mai mult in campul muncii Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Alexandru Rafila, a declarat ca sunt in construcție trei noi centre pentru marii arși, cel mai avansat fiind cel de la Timisoara Sursa articolului: Ministrul sanatații anunța cand vor fi gata centrele pentru mari arși: „Lucrurile s-au schimbat fata de acum opt ani" Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Editorial Sursa articolului: Alexandra Pacuraru: „Este nevoie sa votam cu lideri care iși doresc o națiune puternica și care pun țara mai presus decat interesele lor" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Dorian Popa a fost surprins de polițiști sub influența drogurilor Sursa articolului: Dorian Popa, prins sub influența substanțelor interzise in trafic. Ce explicație le-a dat polițiștilor Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministerul de Interne vrea sa schimbe din temelii pedepsele și restricțiile Sursa articolului: Schimbari majore. Se inaspresc pedepsele pentru deținerea și traficul de droguri Credit autor: Realitatea De Mures. Source