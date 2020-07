Stiri pe aceeasi tema

- Controale la localuri și cluburi. Amenzi de peste 800 de mii de lei Aproape 4.000 de operatori economici, în principal cluburi și alte localuri publice, au fost controlate ieri noapte de echipe mixte de polițiști, jandarmi și inspectori în cadrul amplei operațiuni de verificare a respectarii…

- Chestorul Liviu Bute este nou sef al Poliției de Frontiera Foto: Arhiva/ politiadefrontiera.ro Chestorul Liviu Bute este nou sef al Poliției de Frontiera, dupa ce predecesorul sau, Ioan Buda, a demisionat din funcție, din motive personale. Ministerul de Interne precizeaza…

- Summitul extraordinar al Inițiativei Central Europene Bogdan Aurescu. Foto: Arhiva. Un summit extraordinar al celor 17 state membre ale Initiativei Central Europene este programat vineri, în format de videoconferinta. Pe agenda: eforturile de combatere a pandemiei COVID-19…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat in timpul unei conferințe de presa. Cei de la PSD arata ca acesta a avut o criza de lipotimie, dar și-a revenit la scurt timp.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori in afara localitații, dupa 15 mai…

- Epidemia de coronavirus a cauzat moartea a 80 de persoane in 24 de ore in Franta, cel mai mic numar raportat zilnic de la inceputul lunii aprilie, totalul deceselor fiind de 26.310 de la 1 martie, a indicat sambata Directia Generala de Sanatate intr-un comunicat, potrivit news.ro.Potrivit…

- Propuneri pentru trecerea de la starea de urgența la cea de alerta Foto: gov.ro. Toate ministerele trebuie sa prezinte pâna vineri propuneri pentru actul normativ care va face trecerea de la starea de urgența la cea de alerta dupa 15 mai. Solicitarea a fost facuta de premierul Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban va participa, peste o ora, la Iasi, la imbarcarea echipei de medici si asistenti romani care va pleca in misiune in Republica Moldova pentru a sprijini personalul sanitar din aceasta tara in gestionarea epidemiei de coronavirus. Vor fi prezenti, de asemenea, ministrul Apararii,…

- "Care ne sunt totusi prioritatile? Spitale sau bastoane? Am fost azi singurul membru al Comisiei pentru politica externa din Camera Deputatilor care a votat impotriva unui acord de ratificare a unui imprumut de 40 de milioane de euro pentru Jandarmerie de la Banca Internationala pentru Reconstructie…