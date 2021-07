Stiri pe aceeasi tema

- Pe lista elaborata Partidul „ȘOR”, care a fost aprobata de CEC, se regasesc 101 candidați. Iata cine aspira la fotoliul de deputat. Lista candidaților Partidului „ȘOR” la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie Ilan Șor Marina Tauber Denis Ulanov Petru Jardan Reghina Apostolova Vadim…

- Duminica, 11 iulie 2021, vor avea loc in Republica Moldova alegeri parlamentare anticipate.Pentru ca cetatenii Republicii Moldova care se afla peste hotare sa isi poata exercita dreptul de vot la acest scrutin, au fost deschise 150 de sectii de votare in afara Republicii Moldova, dintre care 12 pe teritoriul…

- Urmeaza trei saptamani de foc pe scena politica din Republica Moldova. A inceput campania electorala pentru alegerile anticipate de pe 11 iulie, cand moldovenii trebuie sa decida daca merg spre Uniunea Europeana sau raman in zona gri influențata de interesele Rusiei.

- Pe lista Partidului Politic Noua Opțiune Istorica sunt inregistrați opt calarașeni, dintre care șase sunt femei și doi sunt barbați. Este vorba de Feodora Jeverdan inscrisa pe lista cu numarul 26; Elena Blajenschi trecuta cu numarul 28 in lista electorala, Maria Sirbu inscrisa pe lista electorala cu…

- Avem un sondaj realizat de IData - Date Inteligente publicat astazi. Acordand autorilor prezumția de corectitudine și ținand cont ca vorbim de procentul hotaraților, putem trasa cateva concluzii.Partid unionist in Parlamentul de la Chișinau (e ușor sa stranga 0,2% in Romania și Diaspora), ceea ce produce…

- Un partid din Republica Moldova și-a lansat campania electorala pentru alegerile parlamentare intr-un mod inedit și totodata straniu: o tanara a ieșit dintr-un coșciug și a inceput sa recite versuri dedicate Moldovei.

- In data de 11 iulie 2021, in Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, deși mandatul parlamentului ales in 2019 nu a ajuns la patru ani. Iata cum s-a ajuns la aceasta situație. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din…

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Președintele Maia Sandu și partidul pro-prezidențial PAS și-au facut public, in repetate randuri, poziția fața de viitorul politic al Republicii Moldova: declanșarea cu orice preț și prin orice metode a alegerilor parlamentare anticipate. © Pixabay / SchoolPRProAvocat:…