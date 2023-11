Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis iși incheie periplul african cu o vizita la președintele Senegalului, Macky Sall. Potrivit programului, Klaus Iohannis va fi primit la ora 13,00 la Palatul Prezidential, unde vor avea loc convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, urmate de o ceremonie de semnare de documente…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit oficial, joi, de omologul sau din Senegal, Macky Sall, in contextul vizitei pe care seful statului roman o efectueaza in aceasta tara. Potrivit programului, Klaus Iohannis va fi primit la ora 13,00 la Palatul Prezidential, unde vor avea loc convorbiri tete-a-tete…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ce vizitat Casa Sclavilor din insula senegaleza Goree – un fost purgatoriu al comertului cu sclavi unde, dupa ce erau selectati de proprietarii lor albi, africanii apti de munca erau tinuti pana la imbarcare – ca istoria trista, inumana si imorala…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat pentru Libertatea, in Cabo Verde, despre turneul din Africa, ca „a repus Romania pe radarul african”. Seful statului a spus despre cheltuielile cu turneul ca va instrui serviciul de presa al Administratiei Prezidentiale sa dea o informare cu privire la costuri,…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat marți in Senegal, ultima țara din turneul inceput in 14 noiembrie și pe care il va incheia vineri, susține ca prin vizitele sale in patru țari din Africa a „pus Romania pe radarul african”. Intrebat despre costuri, șeful statului a raspuns, fara a da detalii: „Sigur…

- Presedintele Klaus Iohannis ajunge marti intr-o vizita oficiala in Senegal, ultima din cadrul turneului din Africa, el urmand ca marti si miercuri sa aiba un program mai relaxat, care include si o vizita intr-o insula aflata in patrimoniul UNESCO, iar joi sa fie primit de presedintele Republicii Senegal,…

- Presedintele Klaus Iohannis ajunge marti intr-o vizita oficiala in Senegal, ultima din cadrul turneului din Africa, el urmand sa fie primit de presedintele Republicii Senegal, Macky Sall, la Palatul Prezidential, sa asiste la inaugurarea Casei Natiunilor Unite din Senegal si sa viziteze Muzeul Civilizatiilor…

- Președintele Klaus Iohannis pleaca intr-un nou și costisitor turneu extern. Dupa deplasarile prelungite in Asia de Sud-Est și Extremul Orient și America Latina, acum președintele se pregatește de o vizita in Africa (și Est și Vest) in Kenya, Tanzania/ Republica Capului Verde și Senegal. Toate deplasarile…