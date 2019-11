Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Române de Tenis, Ion Țiriac, i-a trimis o scrisoare lui Emil Boc, în care solicita bani de la buget pentru organizartea meciului dintre România și Rusia, din playoff-ul Grupei Mondiale a FED Cup.

- Prima vila de protocol a lui Nicolae Ceausescu, pe vremea cand era doar general-maior de armata si indeplinea functiile de ministru adjunct la Ministerul Apararii Nationale si Sef al Directiei Superioare Politice a Armatei, a fost scoasa la licitatie.

- In contextul incendiilor de vegetație devastatoare care au afectat padurea amazoniana vara aceasta, Casa de licitații Sotheby's din New York vine o colecție de fotografii extrem de rare cu imagini din aceasta zona surprinse in urma cu 150 de ani. Surprinse in anii 1867 și 1868 de fotograful german,…

- O lucrare a celebrului artist stradal Banksy, care ii infatiseaza pe politicienii din Camera Comunelor sub forma unor cimpanzei, va fi scoasa la licitatie si ar putea fi adjudecata contra unei sume de pana la 2 milioane de lire sterline, potrivit Press Association. Opera de arta, intitulata…

- Solistul trupei Hara, Flavius Buzila (45 de ani), fost profesor de limba engleza, a criticat sistemul de invatamant romanesc, fiind de parere ca este unul „invechit“, iar elevilor le este ingradita creativitatea.

- SE ASTEAPTA OFERTELE… Primaria municipiului Barlad a scos la licitatie pe SICAP, pe 5 septembrie, proiectul denumit „Lucrari de refacere a covoarelor asfaltice ale unor strazi din municipiul Barlad”. Contractul presupune repararea a 20 de strazi din localitate, prin refacerea covoarelor asfaltice conform…

- O suvita din parul generalului si omului de stat George Washington, primul presedinte al SUA, va fi scoasa la licitatie pe 21 septembrie, fiind estimata la 50.000 - 60.000 de dolari, potrivit tmz.com, preluat de Mediafax.

- RELOADED…Pe 7 august, a fost publicat pentru a doua oara, pe SICAP anuntul privind licitatia pentru executarea proiectului „Amenajarea Parcului «Mihai Eminescu» Barlad” in cartierul cu acelasi nume. Asa cum a fost proiectata, investitia se ridica la 2.959.103 lei fara TVA si presupune amenajarea unei…