- Rapid - Petrolul, meci contand pentru etapa a 20-a din campionatul Romaniei, este programat, miercuri, 14 decembrie, de la ora 19:00, pe Arena Nationala, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 2 si Orange Sport 1.

- Petrolul - U Cluj, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 2 decembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Ilie Oana”, si va fi transmis in direct de Digi Sport, Prima Sport 2 si Orange Sport 1.

- Odata cu partida cu FC Universitatea Cluj – ce se va disputa vineri, 2 decembrie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana”, in cadrul etapei a 19-a din Superliga- incepe ”un decembrie de foc” pentru Petrolul! Trei meciuri in campionat – acasa cu U. Cluj, menționat mai sus, apoi o deplasare la Rapid,…

- Dupa doua victorii, Petrolul se intoarce pe „Ilie Oana”, pentru partida de sambata, 5 noiembrie, de la ora 18.00, cu UTA Arad, contand pentru etapa cu numarul 17 din Superliga. Clubul nostru a demarat procedura privind comercializarea biletelor pentru aceasta intalnire, in prima faza tichetele putand…

- Petrolul și FC Argeș se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 18:15, in etapa 15 din SuperLiga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe PrimaSport 2, DigiSport 1 și OrangeSport 1. AICI, toate rezultatele etapei 15 din Liga 1 De la ora 18:15 » Petrolul - FC Argeș AICI, cele mai relevante…

- Universitatea Craiova - Petrolul, meci contand pentru etapa a 14-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 15 octombrie, de la ora 21:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Petrolul - FCSB, meci contand pentru etapa a 13-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 9 octombrie, de la ora 21:30, pe Stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- De la cel dintai duel din Superliga al FC Petrolul cu un grand al campionatului, FC Rapid, in așa-numitul „Primvs Derby”, deși giuleștenii nu mai sunt ce-au fost candva pentru a le atribui și in continuare titulatura de altadata, abia in etapa a XIII-a, la alt meci de tradiție, potrivit vocilor care…