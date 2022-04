Stiri pe aceeasi tema

- Statea in fața calculatorului și visa, pentru ca spațiul virtual e nemarginit și toate visele, vis sau doar aievea, pot deveni realitați conjuncturale sau, mai degraba, virtuale. Iși imagina sau Post-ul LUMEA DE DINCOLO DE CURCUBEU – Pușa ROTH – Realitațile conjuncturale și pernele de tandrețe apare…

- Pe masura ce conflictul din Ucraina escaladeaza, copiii vad imagini și aud informații la știri care le induc sentimente de nesiguranța, frica și anxietate, pe care parinții este important sa Post-ul Organizația Salvații Copiii – Cum sa le spunem copiilor despre ce se intampla in Ucraina apare prima…

- Comunicat de presa PSD considera ca Romania trebuie sa fie solidara cu toate deciziile Uniunii Europene privind sancționarea severa a Federației Ruse pentru actul iresponsabil de agresiune militara impotriva Ucrainei. Post-ul PSD: Romania trebuie sa fie solidara cu toate deciziile UE privind sancționarea…

- Primaria Municipiului Targoviște anunța participanții la traficul rutier ca, pe Bulevardul „Regele Carol I”, vor fi instituite restricții temporare de circulație, pentru realizarea lucrarilor de reabilitare și modernizare. Masura va Post-ul 28 februarie – 14 martie, restricții de circulație pe Bulevardul…

- Da-ne noua, Doamne, puterea sufleteasca de a traversa pustiul moral ce a cuprins tara noastra si iarta-ne noua naivitatea de care dam dovada o data la patru ani si blagosloveste-ne Post-ul DIN ARHIVA GAZETEI – Alexandru RIBINSCHI – Rugaciune naiva apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 02 – 18 februarie, ora 11 Fenomene și zone vizate: viscol puternic la altitudini de peste 1700 m in Carpații Meridionali și Post-ul Viscol puternic la altitudini de peste 1700 m apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In acest moment se intervine cu dificultate in cazul unui incendiu de vegetație izbucnit in comuna Voinești. Flacarile s-au extins rapid la o livada și au ars circa 2 000 Post-ul Arde o livada din Voinești! Nu exista cale de acces pentru mașinile de pompieri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chindia a evoluat azi „acasa”, intalnind-o pe FC Argeș, echipa cu pretenții la playoff. Partida a facut parte din cadrul etapei 25, desfașurandu-se in condiții meteo excelente. Golul formației noastre Post-ul 3 remize și o victorie pentru Chindia in campionat, in 2022. Dulca inscrie pentru noi! apare…