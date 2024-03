Comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea: REȚINUT PENTRU TRAFIC ȘI INTRODUCERE IN ȚARA DE DROGURI DE MARE RISC Ieri, 11 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de […] Articolul ULTIMA ORA! VIDEO/FOTO! Barbat prins in Focșani cu 2 kg droguri cristal, in portbagajul mașinii apare prima data in Monitorul de Vrancea .