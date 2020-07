Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, incepand din aceasta seara, polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali vor verifica respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta.

- Cei doi judoka de la CSM Focșani 2007 se afla in cantonament de doua saptamani Și judoul a suferit din cauza inactivitații determinate de pandemia de Covid – 19, ca și celelalte sporturi. O postare de pe site-ul FR Judo din 1 mai anunța ca va fi finalizat un nou calendar competițional și ca sportivii…

- Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand in Romania la 1.305, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Una dintre cele șase persoane anunțate de GCS este din Vrancea. Este vorba despre un barbat de 78 de ani, suferind și de alte afecțiuni grave.…

- Joi, 28 mai 2020, in cadrul emisiunii ”Convorbiri” de la Atlas TV, nu am ezitat sa imi declar indignarea pentru faptul ca nici pana la aceasta data DSP Vrancea nu a utilizat kit-urile pentru testare COVID-19 oferite, prin protocol, de catre Primaria Focșani. O spun, cu durere in suflet, ca am avut un…

- Autoritațile au anunțat in aceasta seara inca patru decese cauzate de COVID-19, 11 decese au fost anunțate astazi, in total. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, bilanțul persoanelor ucise de coronavirus a ajuns la 1227. Doua dintre persoanele anunțate in aceasta seara sunt din Vrancea. * Deces…

- Chirurgul Cristian Onia a lansat din nou un apel la cei peste 10 mii de romani vindecați de coronavirus, sa mearga și sa doneze plasma pentru a-i ajuta pe bolnavii aflații in stadii grave ale acestei boli. Cristian Onia este primul donator de plasma ce va fi folosita in tratarea pacienților bolnavi…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Comunicat al Prefecturii Juderului Vrancea In județul Vrancea, in data de 10 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 252 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 131 persoane, iar 243 in carantina la…

- 25 APRILIE 2020 10:22 Grupul de Comunicare Strategica Deces 572 Femeie, 21 ani din județul Vrancea. Pacient se prezinta cu tuse, febra, dificultate in respirație, la Spitalul Județean de Urgența Focșani – 03.04.2020. Data recoltarii probei pentru COVID-19: 03.04.2020. Data confirmarii: 05.04.2020.…