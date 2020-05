Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist chemat la un accident, aflat pe motocicleta, a fost lovit sambata dimineața de o mașina. Polițistul a ajuns la spital. Potrivit Poliției, accidentul s-a produs in jurul orei 10, in orașul...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs la intersectia dintre strada Baba Novac si strada Frunzelor.In urma impactului,a rezultat o victima incarcerata…

- Un accident rutier mortal a avut loc in aceasta dimineata in judetul Tulcea. O soferita a decedat in urma impactului."In jurul orei 08:30, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in urma unui apel prin intermediul sistemului unic pentru apeluri de urgenta 112, pentru descarcerarea…

- Un accident rutier s a produs in aceasta dupa amiaza, la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Nicolae Iorga. Doua autoturisme sunt implicate in eveniment, un Volskwagen inmatriculat in Vrancea si un Audi cu numere de Constanta.Autoturismul Volskwagen in care se aflau preoti a ajuns intr un imobil.…

- Sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a inceput vineri seara la ora 19.30 si s a incheiat dupa mai bine de trei ore.In cadrul CSJU, prefectul judetului Constanta, George Niculescu le a prezentat membrilor Comitetului o nota de recomandare a ministrului Administratiei si Internelor,…

- Ieri dupa amiaza, a avut loc un grav accident rutier, la intersectia strazilor Baba Novac si Frunzelor, din municipiul Constanta. In urma coliziunii, cele doua masini implicate s au facut praf, circulatia a fost blocata multa vreme in intersectia respectiva, iar bucati din cele doua autoturisme, o Dacia…

- Unul dintre soferii implicati in accidentul rutier de pe Baba Novac, produs duminica dupa amiaza, era baut. IPJ Constanta precizeaza ca, la testarea cu aparatul etilotest barbatul avea o alcoolemie de 1,43 mg l alcool pur in aerul expirat.Potrivit IPJ Constanta, un barbat de 34 de ani a condus un autoturism…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din municipiul Constanta, spre Valu lui Traian.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta spune ca victima, care fusese incarcerata, intr un autoturism rasturnat, a decedat.Revenim cu detalii Sursa foto:…