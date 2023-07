Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi achitarea definitiva a fostilor ofiteri de Securitate Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, acuzati ca l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, pentru savarsirea infractiunii de tratamente neomenoase. Instanta suprema a respins, ca nefondate, apelurile…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost achitat definitiv, astazi, de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul mortii polițistului Bogdan Gigina. Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de DNA in mai 2018. Bogdan Gigina a murit in octombrie 2015, dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa de pe…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, de Curtea de Apel București, in dosarul in care era acuzat ca a cerut șpaga 10.000 de euro. Minuta instanței: „In temeiul art.421 alin.(1) pct.1, lit.b din Codul de procedura penala, respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta…

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Marin Pirvulescu si Vasile Hodis au fost deja achitați in octombrie 2019 de Curtea de Apel Bucuresti. Judecatoarea Mihaela Nita a schimbat incadrarea faptelor in infractiunea de tratamente neomenoase pe motiv ca legea mai favorabila este Codul penal din 1968…

- CNSAS l-a dat in judecata pe fostul ministru al Educației, Mircea Dumitru: Ar fi mințit in declarația de colaborator al Securitații inainte sa intre in Guvern. Fostul ministru al Educației Mircea Dumitru e acuzat de CNSAS ca a colaborat cu fosta Securitate. Consiliul a cerut, la finalul saptamanii trecute,…

- Un fost ministru al Educației, Mircea Dumitru, este acuzat ca a colaborat cu Securitatea comunista. La Curtea de Apel București se deruleaza un proces care ar urma sa decida, in mod irevocabil, daca fostul ministru a fost colaborator al Securitații. Cel mai recent termen al dosarului a fost la data…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus, marti, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a primarului localitatii Corbeanca, Valeriu Anton, acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de luare de mita si spalare de bani intr-un dosar legat de retrocedari de terenuri. Initial, Tribunalul Bucuresti…

- Fostul lider social democrat era acuzat de procurorii DNA pentru ca a cerut 400.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la conducerea Hidroelectrica - Sucursala Hidrocentrale Bistrita in vederea deblocarii unor plati.La instanta de fond, respectiv Tribunalul Bucuresti, Ioan Munteanu fusese…