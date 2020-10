ULTIMA ORĂ Stimulentul de risc pentru cadrele didactice a trecut de comisia Camerei Deputaților Deputatii din Comisia pentru munca si protectie sociala au dat raport favorabil unui proiect de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat in sedinta din 21 septembrie si se afla pe ordinea de zi de marti a plenului Camerei Deputatilor, decizionala in acest caz, scrie agerpres.ro. Citește și: Racla cu viruși - OPINIE Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unui stimulent de risc cadrelor didactice,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

