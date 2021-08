Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a fost inchis marți, in urma unui incident cu focuri de arma care a avut loc in zona stației de metrou din apropiere. Cel puțin o persoana a fost vazuta „la pamant”, insa nu se cunoaște care este starea ei.

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Prefectul Alin Stoica a declarat, vineri, stare de alerta in Sectorul 1 al Capitalei din cauza gunoaielor pe o perioada de 30 de zile, incepand de la miezul nopții. Oficialul fusese la un pas sa ia o decizie similara in iunie, insa la acel moment s-a gasit o soluție alternativa…

- Dupa ploile și inundațiile care au lovit județul nostru, iata ca ne confruntam, din nou, cu un fenomen meteorologic extrem prezent in aceasta perioada a anului, și anume, canicula. Printre cei mai afectați de temperaturile extreme se numara și angajații de la Caroserie Dacia, aceștia lansand in spațiul…

- Gunoiul menajer nu mai este ridicat in Sectorul 1 al Capitalei și se poate ajunge la declararea starii de alerta. Primarul Clotilde Armand a ales aceasta solutie dupa ce compania de salubritate si-a suspendat activitatea.