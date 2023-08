Ultima oră! Poliția, în alertă. Bărbați aflați într-o mașină neagră ar fi acostat minore în Ilfov Inspectoratul de Poliție Ilfov a anunțat ca a deschis un dosar in cadrul caruia se fac verificari, dupa ce pe o retea de socializare a fost postat un mesaj prin care o persoana sustine ca fete minore au fost acostate de persoane aflate intr-o mașina. Conform IPJ Ilfov, ancheta a fost deschisa dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la o masina neagra care acosteaza minore in Saftica. ”Avand in vedere postarea aparuta pe o retea de socializare, la data de 12 august a.c., politistii din Otopeni s-au sesizat din oficiu, context in care efectueaza verificari si investigatii pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost deschis un dosar penal! Poliția județeana Ilfov face verificari, asta dupa ce a aparut un mesaj pe o rețea sociala cu un mesaj prin care o persoana susține ca mai multe fete minore au fost acostate de persoane aflate intr-un autovehicul de culoare neagra. Conform oficialilor Inspectoratului de…

- Politia judeteana Ilfov anunta ca a deschis un dosar in cadrul caruia se fac verificari, dupa ce pe o retea sociala a fost postat un mesaj prin care o persoana sustine ca fete minore au fost acostate de persoane aflate intr-un autovehicul de culoare neagra.

- Alerta in Ilfov! Barbați aflați intr-o mașina acosteaza minore, polițiștii fac verificariPolitia judeteana Ilfov anunta ca a deschis un dosar in cadrul caruia se fac verificari, dupa ce pe o retea de socializare a fost postat un mesaj prin care o persoana sustine ca fete minore au fost acostate de…

- Șeful IPJ Ilfov, Perșinaru Cristian, și adjunctul sau, Frunzeanu Ștefan, și-au dat demisia in urma scandalului azilelor groazei. Șeful IPJ Ilfov era anchetat, alaturi de adjuncții sai, in cazul caminelor groazei. Demisia a venit in urma anchetei demarate de Corpul de Control al IGPR la Inspectoratul…

- Politistii cauta persoane banuite ca ar fi inselat un barbat care a accesat o reclama postata pe o retea de socializare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Covasna. Barbatul a ramas fara 9.000 de lei, dupa ce a accesat o reclama. Citește și: Un urs a traversat o gospodarie din Maracineni și…

- UPDATE - Poliția susține ca accidentul s-a produs dupa ce mașina condusa de barbatul de 43 ani a intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina condusa de un tanar de 21 ani. Ambii conducatori auto au decedat, iar un pasager din alt doilea autoturism, de 19 ani, a fost preluat de elicopterul SMURD.…

- „La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 20:24 Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre un cadru medical de la Microstatia de Ambulanța SABIF, din Otopeni, cu privire la faptul ca a declarat decesul unui copil, adus de mama sa, aceasta precizand faptul ca a cazut o poarta…

- Trei barbați care se aflau intr-o mașina au fost impușcați mortal in orașul Marsilia din sudul Franței, care a cunoscut, recent, o creștere a violenței legate de droguri, transmite BBC. Cinci persoane se aflau in vehicul și tocmai ieșisera dintr-un club de noapte cand s-a tras asupra lor cu kalașnikovuri,…