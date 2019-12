Stiri pe aceeasi tema

- Patronul firmei de deratizare care a produs tripla tragedie din strada Miorita din Timisoara in urma cu o luna, Buta Ioan Sorin, a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce magistratii Tribunalului Timis au admis contestatia formulata de acesta impotriva prelungirii masurii arestarii preventive…

- Patronul firmei de deratizare care a produs tripla tragedie din strada Miorita din Timisoara in urma cu o luna, Buta Ioan Sorin, a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce magistratii Tribunalului Timis au admis contestatia formulata de acesta impotriva prelungirii masurii arestarii preventive…

- Patronul firmei din Timișoara, S. C. BISTIM-DERA S.R.L – D, inființata in anul 2015, Ioan Sorin Buța, in prezent arestat preventiv, este din Targu Jiu. Firma a deratizat blocul din Timișoara, in care au murit trei persoane, dintre care doi copii. Ioan Sorin Buța este absolvent al Colegiului Economic…

- Decizie luata in cazul deratizarii in blocul din Timișoara, incheiata cu moartea a doi copii și a unei mame. Sorin Buța, patronul firmei care a efectuat acțiunea de deratizare, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de omor din culpa, vatamare corporala din culpa și trafic de substanțe interzise.

- Patronul firmei de deratizare a cumparat, la negru, cu 600 de lei substanța ucigașa din cauza careia au murit 2 copii și mama unuia dintre ei. Alte zeci de persoane au ajuns la spital, iar medicii le țin sub observație.

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

- Patronul firmei care a efectuat dezinsectia in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, din cauza careia doi copii si mama unuia dintre ei au decedat, a fost retinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și trafic cu substanțe toxice interzise. Autoritațile au descoperit,…

- Patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri de locuințe din Timișoara a fost retinut in aceasta diminerata de procurori. Intr-unul dintre imobile, situat pe strada Mioriței, in decurs de cateva zile, au murit un copil de 3 ani, un bebeluș și mama acestuia. Ministerul Sanatații a anunțat,…