Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel București, intr-un dosar de corupție. El a fost acuzat ca a luat de la o doctorița suma de 10.000 de euro, in schimbul unui post de asistent universitar la UMF “Carol Davila”. Dosarul lui Beuran a fost mutat la Tribunalul GiurgiuMircea Beuran a fost trimis in judecata de DNA in aprilie 2020. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul București, insa ulterior medicul a obținut la Curtea de Apel București mutarea dosarului la Tribunalul Giurgiu. Acesta a dorit mutarea dosarului, intrucat nu era sigur de imparțialitatea magistraților,…