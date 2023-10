Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel București, la 13 ani și 8 luni de inchisoare pentru ca a ucis un tanar dupa ce s-a urcat drogat și beat la volan. Mario Iorgulescu va trebui sa execute pedeapsa, daca va fi extradat din Italia, acolo unde se afla internat intr-o…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti l-au condamnat miercuri, pe Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu - presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) la 13 ani si 8 luni de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva.El a fost judecat pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta…

- Potrivit Politiei Romane, o escorta formata din ofiteri din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane a preluat din Roma, Italia, un barbat, de 63 de ani.Surse judiciare au declarat, pentru o agenție de presa, ca este vorba despre Dorin Lazar Maior , fost deputat.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat, miercuri, pentru o saptamana sentința finala in dosarul in care Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu – presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) a fost condamnat in prima instanta la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru omor si conducere…

- Curtea de Apel București ar putea anunta azi verdictul final din dosarul in care fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania e acuzat de omor. Decizia Curtii e definitiva și executorie. Prima instanta l-a condamnat pe Mario Iorgulescu la 15 ani și 8 luni de inchisoare.Curtea de Apel…

- Conform magistratilor, inculpatul este acuzat ca, la data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie si intr o stare de furie, avand o alcoolemie de 1,96 g l si fiind sub influenta cocainei, intentionand sa se deplaseze din sat ... spre Clubul Nuba din Parcul Herastrau, unde se afla fosta sa prietena…

- Sentința in dosarul in care Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu – presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) a fost condamnat in prima instanta la 15 ani si opt luni de inchisoare, dupa accidentul auto provocat in anul 2019, soldat cu moartea unui barbat, va fi cunoscuta peste aproximativ o…

- Luni, la Curtea de Apel București, a avut loc incheierea procesului in care Mario Iorgulescu a fost judecat pentru implicarea sa intr-un accident rutier fatal din 2019, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața.In prima instanța, la Tribunalul București, el a primit o condamnare la 15 ani și 8…