Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: reporterbuzoian.ro Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata de 15 ani, din Vrancea, a murit pe loc dupa ce mașina in care se afla, condusa de un baiat de aceeași varsta, tot din Vrancea, s-a rasturnat. Tinerii se indreptau cu viteza,…

- Apar noi detalii despre cei doi tineri care au murit la Bacau. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, mașina in care se aflau vrancenii a fost furata, proprietarul acesteia, un barbat din Homocea, a sesizat dispariția autovehiculului in aceasta dimineața, dupa ce s-a trezit. Pe surse am aflat ca prorietarul…

- Dupa o lunga suferința, inima lui Titi Aurelian Ifrim a incetat sa mai lupte. Trupul vlaguit de puteri dupa o lupta cu o boala nemiloasa – o forma canceroasa a oaselor destul de rara, se odihnește acum pentru totdeauna. Tristul anunț a fost postat astazi pe pagina de Facebook a Asociației Hope and Love…

- A murit invațatoarea Vasilica Mihalcea, anunțul fiind facut public de Primaria Marașești. „Stimați cetațeni, din pacate, cea care a fost dedicata invațamantului peste 40 de ani, la Școala Nr. 2 din Marașești, invațatoarea Vasilica Mihalcea, a trecut in lumea celor drepți. A lasat in urma durere dar…

- In jurul orei 10.40, politistii au intervenit la un accident rutier, soldat cu decesul unui minor. Din primele informatii, un minor in varsta de 9 ani, care se deplasa cu bicicleta de pe un drum comunal inspre DN 2 R in satul Cerbu, comuna Jitia, ar fi fost surprins si accidentat de autoutilitara condusa…

- Eveniment rutier pe un drum neclasificat, adiacent DJ 202 E, soldat cu decesul unei persoane La data de 05 iunie a.c, ora 20.10, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un eveniment rutier produs pe un drum neclasificat, adiacent DJ 202 E, drum care ocolește podul de peste paraul Slimnic, prin…

- A murit Maria Zar, soția primaruilui comunei Golești, Alexandru Zar. Aceasta suferea de mai mult timp de o boala grava. „Se spune ca dupa clipe senine cu siguranța vor aparea și clipe mai puțin placute! Astazi inima unui om care și-a insoțit cu credința soțul sa treaca peste problemele vieții , a incetat…