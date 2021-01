Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii ANM au emis in aceasta dimineața o avertizare de tip cod galben de ceața, valabila pentru 23 de localitați din Vrancea. Administrația Naționala de Meteorologie menționeaza ca vizibilitatea va fi redusa din cauza condițiilor de ceața, sub 200 de metri și local chiar sub 50 de metri. Sursa…

- 26 DE PERCHEZIȚII IN DOMENIUL SILVIC Miercuri dimineața, polițiștii din Vrancea au efectuat 26 de percheziții domiciliare, 13 la persoane fizice și 13 la persoane juridice, in cadrul unei acțiuni, in domeniul silvic. Peste 570 m.c de material lemnos in valoare de aproximativ 260 000 lei, bani, documente…

- Elena Stoica, candidat PSD la Camera Deputaților, a solicitat, din nou, redeschiderea școlilor și gradinițelor in localitațile in care rata infectarilor nu depașește procentul stabilit de guvernanți. Solicitarea Elenei Stoica vine dupa ce mai mulți parinți din localitațile din zona de munte a județului…

- Prelungirea starii de alerta intra in vigoare de sambata, 14 noiembrie, și masurile adoptate sunt valabile timp de 30 de zile. Pentru ca este perioada care include și alegerile parlamentare, unele masuri se refera specific la procesul electoral. Totodata, a fost adoptata și noua lista cu țarile din…

- Astazi, 06.11.2020, a avut loc o noua ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea, pentru stabilirea unor masuri de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Vrancea, in urma careia au fost adoptate urmatoarele…

- HOTARARE nr. 52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta HOTARARE: Art. 1 Incepand cu data prezentei hotarari la nivelul Romaniei se propune…

- Foto Lucian Curelariu Consiliul Județean al PSD Vrancea a validat azi cu unanimitate de voturi listele de candidați ale social democraților vranceni la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Consiliul Județean al PSD este format din 178 de membri. De menționat ca inițial, Marian Oprișan a refuzat…

- Bonurile valorice de 180 de lei pentru persoanele de peste 75 ar trebui acordate celor care primesc pe luna pensie minima. Proiectul a fost finantat prin fonduri europene, insa executivul PNL vrea sa dea acești bani dupa patru luni, adica fix inainte de alegerile parlamentare, spun surse pentru Antena…