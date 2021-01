Stiri pe aceeasi tema

- Șeful guvernului a fost nevoit sa iși depuna demisia, marți, dupa ce a pierdut majoritatea absoluta in Senat, ca urmare a deciziei partidului Italia Viva de a ieși din coaliție, noteaza CNN.Premierul italian Giuseppe Conte si-a prezentat marti demisia presedintelui republicii, Sergio Mattarella, care…

- Premierul italian Giuseppe Conte si-a prezentat marti demisia presedintelui republicii, Sergio Mattarella, care a decis sa o accepte si sa inceapa consultari cu partidele politice pentru iesirea din criza, a anuntat Presedintia, transmite EFE. Acum, Mattarella va da startul unei runde de consultari,…

- Șeful guvernului italian Giuseppe Conte i-a transmis marți demisia președintelui Sergio Mattarella, care l-a insarcinat cu gestionarea afacerilor curente, potrivit unui comunicat al președintelui republicii, transmite AFP.

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte si-a depus demisia marti si spera sa primeasca din partea presedintelui un nou mandat, al patrulea in decurs de trei ani. Potrivit presei italiene, Conte a comunicat Cabinetului ca renunta la sarcini si a inmanat demisia presedintelui Sergio Mattarella,…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca liderii coalitiei i-au transmis sefului statului, la consultarile de la Palatul Cotroceni, intentia lor de a colabora si a de conlucra pentru o perioada de patru ani de zile. Kelemen Hunor s-a declarat convins ca, miercuri seara, dupa votul Parlamentului,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut, luni, premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa isi dea demisia, sustinand ca tragedia de la Spitalul din Piatra Neamt reprezinta expresia "esecului national" al Guvernului de a gestiona pandemia de COVID-19. "Numarul…

- "Este a 633-a interventie a mea in plen. Am inceput cu depunerea juramantului ca senator ales in circumscriptia 42 Bucuresti pe listele Partidului Social Democrat. Interventia de astazi este pentru a anunta demisia mea din grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, iar motivele sunt asa cum…