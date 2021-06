ULTIMA ORĂ Indivizii care AU BĂTUT un șofer, de față cu polițiștii, au fost REȚINUȚI / VIDEO Cei trei indivizi din Buzau care au batut, in trafic, un șofer de fața cu polițiștii au fost reținuți și urmeaza sa ajunga in fața judecatorilor pentru arestare. "In continuarea cercetarilor privind agresiunea din data de 12 iunie a.c., in care un buzoian, in varsta de 41 de ani, a fost agresat de catre trei persoane, in timp ce se afla in trafic, astazi, au fost reținuți, pentru 24 de ore, cei trei barbați, cu varste de 27 și 44 de ani, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei trei barbați urmeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile au fost filmate in județul Buzau. Un barbat a fost urmarit, blocat și batut in trafic de trei indivizi, iar totul s-a petrecut sub privirea polițiștilor, care au avut nevoie de intervenția mascaților sa ii calmeze pe batauși. Deși in inregistrare se vede clar ca agenții sunt depașiți…

- Un șofer din Buzau a fost umarit in trafic de trei indivizi, care l-au atacat, i-au spart mașina și l-au snopit din bataie. S-a intamplat chiar in prezența unui echipaj de poliție la care victima a apelat pentru protecție. Polițiștii i-au cerut sa ramana in mașina insa, chiar in timp ce ii recomandau…

- Trei barbați s-au batut intr-o benzinarie din Galați, in urma unui conflict izbucnit spontan, iar unul dintre ei a spart geamul unui autoturism. Toți trei au fost reținuți, iar sambata vor fi prezentanți instanței cu propunere de arestare preventiva, anunța Mediafax. Scandalul din benzinaria…

- Polițiștii timișeni au depistat trei barbați, de 26, 48 și 57 de ani, care au comis infracțiuni rutiere. Duminica, polițiștii din Sannicolau Mare au oprit pentru control, in localitatea Cenad, un autoturism condus de un barbat de 26 de ani. In urma testarii cu aparatul drugtest, a rezultat faptul ca…

- Politistii vasluieni au retinut pentru 24 de ore doi barbati de 36, respectiv 27 de ani, din judetul Iasi, banuiti de trafic de droguri de risc, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, politistii Serviciului de Combatere…

- Activitațile de cercetare și documentare derulate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au condus la identificarea a doi barbați de 32, respectiv 38 de ani, din comuna Bonțida, banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat. In cursul…

- Politistii din Comanesti au reținut pentru o perioada de 24 de ore, doi barbati, din localitate, banuiti de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si violare de domiciliu. Polițiștii din cadrul Politiei Comanesti au probat activitatea infracționala a doi localnici, de 24 si de 46 de ani.…

- SCANDAL la Bucerdea Granoasa: Doi barbați, REȚINUȚI dupa ce s-ar fi batut pe strada. De la ce a pornit cearta SCANDAL la Bucerdea Granoasa: Doi barbați, REȚINUȚI dupa ce s-ar fi batut pe strada. De la ce a pornit cearta Doi barbați, de 33 și 35 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa au fost reținuți de…