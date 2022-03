Stiri pe aceeasi tema

- Protoieria Panciu a inițiat o noua acțiune de donare de sange, in cadrul campaniei Doneaza sange, salveaza o viața! a Patriarhiei Romane, pentru a veni in sprijinul persoanelor ranite in conflictul din Ucraina. Astfel, joi, 3 martie 2022, mai mulți credincioși din Parohia Satu Nou și preotul lor au…

- Conflictul din Ucraina se amplifica pe zi ce trece, iar oamenii nevinovați sunt cei care sufera cel mai mult! La Punctul de Trecere a Frontierei cu bacul de la Isaccea mulți refugiați- mame cu copii mici – din zona Ismail/Odessa stau in vant și ger cateva ore pentru a intra in Romania, unde sunt preluați…

- Circa 50 de persoane au donat sange, marti, pentru raniti in razboiul din Ucraina, iar numarul solicitarilor de donare de sange este in crestere, au informat reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea. ‘CTS Vrancea s-a alaturat campaniei initiate de Ministerul Sanatatii, ‘Doneaza…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a donat sange pentru raniții din Ucraina. Bogdan Gheorghiu s-a prezentat luni la Centrul de Transfuzie al MApN pentru a dona sange, considerand ca orice gest conteaza cand vorbim despre ajutor. „Sunt mandru ca romanii au dat dovada de ...

- Membrii Guvernului, in frunte cu premierul Ciuca, au donat sange la Centrul de transfuzii din curtea Spitalului Militar Central, dand astfel startul unei campanii de donare prin care sa se poata veni in ajutorul raniților din razboiul din Ucraina. Din dispoziția prim-ministrului Romaniei, Ministerul…

- Romania va acorda sprijin medical militar pentru Armata Ucrainei. Duminica, reprezentanții Ministerului Apararii Naționale au postat pe pagina de Facebook un comunicat prin care anunța ca ,,din dispoziția prim-ministrului Romaniei, Ministerul Apararii Naționale a pregatit toate cele 11 spitale militare…