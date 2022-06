Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin pe B-dul Unirii și B-dul București, pentru degajarea a 2 arbori cazuți pe doua autoturisme și pe strada Revoluției pentru indepartarea unui element de acoperiș. In județ, pana la acest moment (n.r. 19.30) nu au fost inregistrate alte probleme. Comunicat ISU Vrancea Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Copaci cazuți pe mașini și porțiune de acoperiș, luata de vant, in urma vijeliei din Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .